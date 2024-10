Salzlandkreis Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

07. Oktober 2024, 14:59 Uhr

In Cochstedt im Salzlandkreis ist eine Frau beim Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen. Das Feuer war am Montag im Dachstuhl ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.