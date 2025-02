Steigende Auslastung Cochstedt: Nationales Drohnenzentrum wird erweitert

20. Februar 2025, 10:36 Uhr

Der Flughafen Cochstedt setzt seinen Erfolgskurs fort: Das Deutsche Zentrum für Luft - und Raumfahrt (DLR) will am Standort sein Drohnenzentrum weiter ausbauen. Zusätzliche Arbeitsplätze sollen entstehen. Außerdem werden weitere Zukunftsfragen für unbemannte Flüge in Angriff genommen.