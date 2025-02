Steigende Auslastung Cochstedt: Nationales Drohnenzentrum wird erweitert

21. Februar 2025, 13:16 Uhr

Der Flughafen Cochstedt setzt seinen Erfolgskurs fort: Das Deutsche Zentrum für Luft - und Raumfahrt (DLR) will sein Drohnenzentrum am Standort bei Magdeburg weiter ausbauen. Zusätzliche Arbeitsplätze sollen entstehen. Außerdem werden Fragen zur zukünftigen Mobilität durch unbemannte Flüge, senkrecht startende Drohnen oder Flugtaxis in Angriff genommen.