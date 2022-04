Am früheren Flughafen Cochstedt bei Magdeburg sind seit Freitag wieder Starts und Landungen möglich. Eine entsprechende Betriebsfreigabe hat das Landesverwaltungsamt in Halle erteilt. Sie gilt für Luftfahrzeuge mit bis zu 5,7 Tonnen Gewicht – also Klein- beziehungsweise Leichtflugzeuge, beispielsweise Cessna-Maschinen. Sie dürfen demnach in einem ersten Schritt nach Sichtflugregeln bei Tag und Nacht abheben.