Im September nur noch zentrale Impfangebote in Staßfurt

Impfungen sollen ab Oktober in Sachsen-Anhalt so weit wie möglich die niedergelassenen Ärzte übernehmen. Mobile Impfteams sollen dann in Pflegeheimen impfen. Die Vorbereitungen dafür laufen. Die Impfzentren hingegen werden Ende September schließen. Das teilte das Sozialministerium mit.

Impfstationen im Salzlandkreis Neben dem zentralen Impfzentrum in Staßfurt hatte der Salzlandkreis dezentral weitere Impfstationen eingerichtet, unter anderem in Bernburg, Eggersdorf, Gatersleben und Schönebeck. Als letzte wurde nun die Station in Aschersleben geschlossen.

Am Wochenende war die Station in Aschersleben noch einmal geöffnet – wegen des Kultursommers in der Stadt. Vielleicht, so war die Hoffnung der Organisatoren, würden Festbesucher noch einen Abstecher zur Impfstation machen. Doch nur wenige Menschen sind gekommen. Es gab wenig zu tun – bis zum Sonntagnachmittag.

Bald sollen wieder Sportler übers Spielfeld laufen

Jetzt hat die Station geschlossen. Die Laufstrecken, die Kabinen, das alles bleibt im September noch stehen, sagt Jörg Widder: "Im Falle eines Falles, es fällt irgendjemandem ein, dann doch irgendetwas anderes zu machen." Dann sei man vorbereitet.