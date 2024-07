In Schönebeck im Salzlandkreis siedelt sich das Unternehmen Coroplast an. Wie Geschäftsführer Marcus Söhngen MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, ist bereits mit dem Bau einer Fabrik für Spezialklebebänder begonnen worden. Demnach werden in der ersten Ausbaustufe 25 Millionen Euro investiert. Etwa 40 neue Arbeitsplätze sind geplant. Ab Herbst soll mit den Einstellungen begonnen werden. Der Produktionsstart ist den Angaben zufolge für das zweite Quartal 2025 vorgesehen.