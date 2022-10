Am 11. Oktober haben die Dreharbeiten zu einem Spin-Off von "Spuk unterm Riesenrad" in Bernburg begonnen, also einem Film, der verschiedene Elemente der Originalserie aufgreift. Die Erzählung ist eine Koproduktion von KiKA, MDR und ZDF und soll bis 15. November abgedreht sein. Die gleichnamige DDR-Fernsehserie, die ab 1979 ausgestrahlt wurde, ist mittlerweile Kult und erreicht bis heute Spitzenquoten im MDR-Fernsehen und der Mediathek.