Ein riesiger Flachbildschirm hängt in einer Ecke des Raumes. Darauf: Eine Karte – rote und gelbe Markierungen. Die Informationsoberfläche eines Computerprogramms für Rettungsdienste oder Feuerwehr. Divera247 heißt die Software.

Die App zeigt außerdem an, wer schnell zum Einsatz kommen kann. Sie weiß, wer in der Nähe ist. Die Freiwilligen Feuerwehrleute können sich außerdem per Smartphone abmelden, wenn sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht schnell einsatzbereit sind.