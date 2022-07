Der Salzlandkreis hatte schon 2013, also lange vor dem Förderprogramm, damit begonnen, seine Schul-IT systematisch auszubauen. W-Lan an Schulen und Netzwerke einzurichten sowie eine Infrastruktur für Lehrer und Schüler zu schaffen. "IT macht Schule", so der Titel des Vorhabens. Seinerzeit ein ambitioniertes Projekt, an dem es damals auch Kritik gab. Die Umstellung im Schulalltag, die war groß, als im Landkreis damit begonnen wurde, die Technik in den Computerkabinetten, Schulcomputer zentral zu verwalten.