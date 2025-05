Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Am zweiten Schlagzeug sitzt Marko Gierschig, ebenfalls Gründungsmitglied von "AnTon". Auf der Bühne spielt er ein Elektrodrum. Am Bass sorgt David Plazinski für den notwendigen Druck im Sound. Er macht seit seinem achten Lebensjahr Musik: "Angefangen habe ich in einer Musikschule in Roschwitz mit einer Akustikgitarre und habe nach Noten gespielt. Zur Jugendweihe habe ich dann einen schwarzen Bass gekriegt."



Da "AnTon" einen geradlinigen Rock bevorzugen, ist natürlich die Rhythmussektion besonders wichtig. Die Leadgitarre spielt Daniel Deutsch. Er hat sich das Gitarrenspiel mit Hilfe von Youtube-Tutorials selbst beigebracht. Bandleader Mario Nieswandt hält das Projekt am Leben. Es habe immer wieder mal in Sachsen-Anhalt Versuche gegeben, inklusive Bands zu gründen, aber die seien meist relativ schnell wieder auseinander gegangen.