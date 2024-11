Dorfdisco-Feier in Biere Feiern auf dem Land: "In jedem Dorf gab es eine Kneipe"

25. November 2024, 16:08 Uhr

In Sachsen-Anhalt gibt es nur noch wenige Dorfdiscos. In Biere gab es am Wochenende eine große Party. Drei Menschen erzählen, wie sie früher auf dem Land gefeiert haben.