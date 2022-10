In Bernburg bietet die Firma Bolt seit August 2021 E-Roller zum Ausleihen an. Seitdem kommt es einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" zufolge immer wieder zu Beschwerden bezüglich der Abstellpraxis. Vor allem auf den Fußwegen stünden die Roller "kreuz und quer" beschwerte sich ein Mitglied des Umweltausschusses im Februar. Zudem habe es bei Facebook Fotos gegeben, die zeigten, wie ein Roller der Bolt-Flotte in der Saale versenkt wurde. Ein anderer sei durch Böller schwer beschädigt worden.