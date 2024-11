In Egeln im Salzlandkreis hat ein Mann das Auto des Ordnungsamts angezündet. Das teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Michael Stöhr, MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit. Demnach hatte der Unbekannte am Dienstagabend vermutlich einen Brandsatz oder Feuerwerk unter den Motorblock des Autos gelegt. Das Fahrzeug stand nach Stöhrs Worten unter einem Carport neben dem Rathaus in Egeln.