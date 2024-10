Bei einem Feuer in Borne im Salzlandkreis sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, brach der Brand gegen 2 Uhr in einem Einfamilienhaus aus. Noch immer seien zahlreiche Kräfte der Region vor Ort im Einsatz.