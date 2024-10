In der Nacht zum Sonntag sind bei einem Feuer in Borne im Salzlandkreis zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, brach der Brand nachts gegen 1:30 Uhr in einem Einfamilienhaus aus. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten eine tote Person vor dem Haus gefunden, eine weitere sei erst nach den Löscharbeiten im Gebäude entdeckt worden.