Von ursprünglich zwölf Gartenschläfern blieb nur ein Tier übrig. Zwei weitere lagen tot im Gehege, neben ihnen zwei abgerissene Schwänze. Laut Willberg fällt der Schwanz ab, wenn daran gezogen wird. Dies dient den Tieren in der Wildnis als Schutzmechanismus. Die Unbekannten hätten wohl versucht, die Gartenschläfer zu fangen, so Willberg.

Polizisten hätten sich am Sonntag vor Ort ein Bild von dem aufgebrochenen Gehege gemacht und die Anzeige aufgenommen. Als nächstes will Willberg in der kommenden Woche mit der Stadt über neue Sicherheitsmaßnahmen beraten. Denn neben dem Gehege haben die Unbekannten noch einen Spendenbrunnen aufgebrochen. Den Schaden schätzt Willberg hier auf 20 bis 30 Euro.