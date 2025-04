Wie die Polizei im Salzlandkreis MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mitteilte, hat sie bereits am Wochenende die Ermittlungen übernommen. Allerdings sei die Spurensicherung vor Ort schwierig gewesen. Nach dem Einbruch in der Nacht zum Sonntag ging laut einer Sprecherin am Sonntagnachmittag eine schriftliche Anzeige über das E-Revier ein. Als die Beamten vor Ort eintrafen, seien bereits die toten Tiere aus dem Gehege entfernt worden. Nach Angaben der Stadt muss sich die Tat zwischen 18 Uhr am 26. April 2025 und 8 Uhr am 27. April 2025 ereignet haben. Hinweise können per Mail an die Stadt Schönebeck geschickt oder per Telefon 03928 710-999 gemeldet werden.