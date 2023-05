Eine Spurensuche Erster deutscher Grand-Prix Sänger kam aus Aschersleben

Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Am Samstag steht das Finale des Eurovision Song Contests (ESC) an. Die Band Lord Of The Lost tritt für Deutschland in Liverpool beim Gesangswettstreit der Länder an. Was aber die wenigsten wissen dürften: Auch Sachsen-Anhalt ist ein Land mit ESC-Geschichte. Von hier kam sogar der erste deutsche Teilnehmer. Ein gebürtiger Ascherslebener hat mitgemacht beim ersten Songcontest in der Schweiz 1956. Eine Spurensuche.