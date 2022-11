An einem Donnerstagmittag schließt Robert Käsebier die Garage der Freiwilligen Feuerwehr in Friedrichsaue auf, steigt in seine Feuerwehrkluft und in schwere Schuhe, lässt das Einsatzfahrzeug an und fährt los. Aber nicht zu einem Brandeinsatz, sondern zur Seelandschule nach Nachterstedt. "Da ist jetzt die AG Ehrenamt", sagt er.