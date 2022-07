Über das Finanzausgleichsgesetz werden gegenwärtig 1,735 Milliarden Euro jährlich an Sachsen-Anhalts Kreise und Städte verteilt, die Höhe der Zuteilung bemisst sich an der jeweiligen Finanzkraft der einzelnen Kommunen. Der Städte- und Gemeindebund beziffert den Gesamtbedarf jedoch auf mindestens 1,9 Milliarden Euro . Es sei "aktuell nicht genügend Geld im Topf", hatte Geschäftsführer Bernward Küper bereits Anfang dieses Jahres festgestellt.

Dieser hat bei seiner Kreistagssitzung am Mittwoch auch beschlossen, dass das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Calbe/Saale für das neue Schuljahr eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Das Gymnasium unterschreitet die gesetzlich geregelte Mindestschülerzahl. In einem solchen Fall droht eigentlich die Schließung. In dem Gymnasium lernen viele Schülerinnen und Schüler aus dem ländlichen Umfeld.