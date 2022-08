Bei Solvay in Bernburg wird seit mehr als 130 Jahren Soda hergestellt. Bildrechte: IMAGO / Schöning

Wie die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) schrieb, soll es am frühen Freitagmorgen im Bernburger Solvay-Werk zu einer technischen Störung gekommen sein. Durch einen Riss in einer Rohrleitung der Fabrik war dem Bericht zufolge ammoniak-haltige Sole ausgetreten und in die Saale gelangt. Eine Sprecherin des Solvay-Werks sagte der MZ, dass das Leck innerhalb einer Viertelstunde geschlossen worden sei.



Wegen der Anzeige gegen Unbekannt hat die Wasserschutzpolizei nach eigenen Angaben vor Ort Proben genommen, die im Landeskriminalamt ausgewertet werden sollen. Das Landesverwaltungsamt analysiert ebenfalls Wasser aus der Saale bei Bernburg, hieß es am Montag auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.