Ursprünglich sollten bereits im Mai 2022 – und damit vor zwei Jahren – die Bagger in Schönebeck anrollen. Seither hatte "Florida Eis" den Baustart immer wieder verschoben. Die Firmensprecherin erklärte, man sei selbst überrascht, wie komplex sich der Planungsprozess gestalte. Dies liege unter anderem an der autarken Energieversorgung der geplanten Fabrik. Denn den vor Ort benötigten Strom will "Florida Eis" selbst erzeugen.