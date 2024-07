Baubeginn wohl frühenstens im Frühjahr 2025

An dem Vorhaben in Schönebeck werde aber festgehalten, betonte Bonneck. "Wir tun, was wir können." Sie verwies darauf, dass man wohl nach dem kommenden Winter mehr zum Zeitplan sagen könne. Weitergehen könne es frühestens im kommenden Frühjahr. Bildrechte: MDR/Felix Fahnert

Durch die erneute Verzögerung liegt der Baustart mehr als zweieinhalb Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ersten Ankündigungen zufolge sollte es bereits im Mai 2022 losgehen, seither hat "Florida Eis" den Baubeginn aber immer wieder verschoben. Zuletzt hatte es geheißen, dass die Bagger in Schönebeck womöglich in diesem Sommer anrollen könnten.

Vegane Sorten und autarke Energieversorgung

Firmensprecherin Sabine Bonneck räumte ein, dass man selbst bei einer zeitnah erteilten Baugenehmigung nicht mehr dieses Jahr beginnen könne, weil angefragte Baufirmen im Herbst schon anderweitig verplant seien. Sie verwies zudem auf grundsätzliche Kapazitätsengpässe in der Firma, weil das Eis etwa durch neue Kooperationen stark nachgefragt werde. Bildrechte: MDR/Felix Fahnert

"Florida Eis" produziert verstärkt vegane Sorten und setzt bei der Eisherstellung auf Nachhaltigkeit. So ist in Schönebeck ist eine Fabrikhalle komplett aus Holz geplant. Sie soll energieautark betrieben werden. Den benötigten Strom will die Firma demnach vor Ort selbst erzeugen.

Stadt Schönebeck bekennt sich zu Bauvorhaben