Vor fünf Jahren hat ihn seine Flucht aus Guinea nach Deutschland gebracht, erzählt der junge Mann, der nach eigenen Angaben Mohamed Barry heißt und 21 Jahre alt ist. Heute lebt er in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bernburg im Salzlandkreis. Er will sich in Deutschland ein Leben aufbauen, möchte arbeiten gehen und nicht auf Kosten des Staates leben.

Aktuell bekommt er Lebensmittelgutscheine, die er sich in der Ausländerbehörde abholen muss. Arbeiten und eigenes Geld verdienen darf er nicht. Der Grund dafür ist einfach: Barrys Asylantrag ist abgelehnt worden, er ist in Deutschland somit nur noch geduldet und muss das Land eigentlich verlassen.

Mohamed Barry will in Deutschland leben und arbeiten.

Mohamed Barry will in Deutschland leben und arbeiten.

Mohamed Barry will in Deutschland leben und arbeiten. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Sorge, dass er mit seinem Gesicht auch für die Forderungen seiner Unterstützerinnen und Unterstützer steht, hat der Guineer nicht: "Ich glaube nicht, dass wir manipuliert sind. Ich glaube an Herrn Max. Vielleicht ist er Politiker oder arbeitet mit Politikern, aber das ist für mich egal. Was wichtig ist: Er versteht uns, er hilft uns und er begleitet uns."

Zu den Aktivistinnen gehört auch Antonia. Sie ist aus Interesse auf die Flüchtlingsunterkunft aufmerksam geworden und dann einfach hingefahren, sagt sie. "Im Gespräch mit den Menschen kam relativ schnell raus, dass es viele systematische Probleme gibt, die wir nur durch einen systematischen Wandel verändern können. Deswegen adressieren wir bei der Demo auch die Politik, die Justiz und die Öffentlichkeit", erzählt die junge Frau. So kam es auch, dass die Demonstrationsroute an genau diesen Orten, also am Jobcenter und dem Amtsgericht in Bernburg, vorbeiführte und letztlich vor der Ausländerbehörde endete.