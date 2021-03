Ähnlich sieht das auch Anke Kaysser-Pyzalla, die Vorstandsvorsitzende des DLR. Technologieentwicklung, Zertifizierung und die Arbeit an neuen Regelwerken könnten in Chochstedt Hand in Hand mit der Industrie und Behörden umgesetzt werden. In einem ersten Schritt soll im Laufe dieses Jahres daher der Flughafen wieder in Betrieb genommen werden, erklärt Daniel Sülberg, der Leiter des Erprobungszentrums: "Das hat den großen Vorteil, dass man gewisse Vorzüge wie beispielsweise einen ausgewiesenen Luftraum hat und gleichzeitig ist es eben auch eine der größten Herausforderungen, unbemannte Luftfahrtsysteme in den bemannten Flugverkehr zu integrieren. In unserem geschützten Mikrokosmos in Cochstedt können wir das parallel ausprobieren."