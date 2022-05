Das DLR will auf dem Gelände vor allem die Integration des unbemannten Luftverkehrs in den regulären Flugbetrieb testen. Von nun an stünde dafür auf dem Flugplatz eine einmalige Testinfrastruktur zur Verfügung, hieß es. Diese sollen künftig auch Kunden und Partner aus Forschung, Wirtschaft und Behörden nutzen können.