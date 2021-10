Kleine Menschen mit großen Taschen kommen in der Vormittagssonne zum Depot. Was sie genau erwartet, das wissen die Kinder und Jugendlichen noch nicht. Nur so viel: Sie verbringen einen Tag und eine Nacht hier im Gerätehaus. Schulungen stehen auf dem Plan. Und Einsätze. Jugendwart Kevin Bierstedt hat den Einsatzplan schon – der wird aber nicht verraten. Alle Drohndorfer hatten Zettel in ihren Briefkästen: Um die Nachbarn vorzuwarnen, dass die Einsätze nur eine Übung für den Nachwuchs sind.