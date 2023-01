Druckerei WM-Bildbände aus Calbe: Gedruckte Emotionen für Fußballfans

Hauptinhalt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer fußballbegeistert ist, der hat vom Weihnachtsmann möglicherweise einen Bildband über die WM in Katar bekommen. Solche Bildbände gibt es von mehreren Verlagen. Was viele Fußballfans vermutlich nicht wissen: Gleich drei der auflagenstärksten WM-Bildbände werden im Grafischen Centrum Cuno in Calbe an der Saale gedruckt.