Den Angaben zufolge wurden die übrigen Vögel des Züchters getötet. Eine Stallpflicht für Geflügelhalter im Umkreis ordnete der Landkreis allerdings nicht an. Amtsärztin Martina Bradtke empfiehlt der Mitteilung zufolge aber, Geflügel in Ställen und Volieren zu halten. Wichtig sei auch, dass sich an gängige Regeln gehalten werde, etwa, was die Hygiene angehe. So müsse sichergestellt werden, dass Tiere nur an Stellen gefüttert würden, die nicht für Wildvögel zugänglich sind.