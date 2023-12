In einem Geflügelzuchtbetrieb in Calbe (Saale) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben des Salzlandkreises mussten rund 20.000 Tiere getötet werden. Außerdem sei eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern um die Betriebsstätte im Calbenser Ortsteil Schwarz errichtet worden. Zudem gebe es eine Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern. Geflügelhalter in diesen Umkreisen müssten besondere Vorgaben beachten. Damit soll eine Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.