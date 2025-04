Im Salzlandkreis ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Demnach waren mehrere an einem Kiesschacht in Barby tot aufgefundene Wildvögel mit dem Erreger infiziert. Das hätten Untersuchungen der Tiere ergeben, hieß es.