Experte im Interview Was bringen große Verwaltungsstrukturen?

Felix Rösel: Für Sachsen-Anhalt wissen wir das noch nicht so genau. Wir haben da noch keine Untersuchungen, in die uns das mit Verlässlichkeit sagen können. Was wir wissen ist, wie das in Brandenburg funktioniert hat. Nach der Studie dort wäre ich skeptisch, was das Einsparen angeht. Bis auf kleinere Bereiche ist leider nichts erreicht worden, in größeren Strukturen. Hinterher wird im Grunde das Gleiche ausgegeben wie vorher auch, wenn man das mit nicht-fusionierten Gemeinden vergleicht. Kommunen sind eben keine Industrieunternehmen.

Was die Qualität der Leistungen angeht, das ist natürlich eine interessante Frage. Also vielleicht sind die Öffnungszeiten der Ämter ein bisschen länger. Aber auch da hilft ein Blick in andere Länder. In Dänemark gab es eine ähnliche Reform und dort sind die Leute eher unzufriedener geworden in diesen Gemeinden, die fusioniert haben. In größeren Einheiten werden Wege länger. Ja, also ein gemischtes Bild. Und eine dritte Baustelle ist immer Demokratie. Wahlbeteiligung ist ein gewisses Maß für Zufriedenheit. Die Leute gehen weniger häufig zur Wahl in diesen großen Einheiten. Und wir haben halt auch viel, viel weniger Kommunalpolitiker. Demokratie leidet in größeren Einheiten.