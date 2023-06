Abgehängt auf dem Dorf? Die Gemeindereform in Sachsen-Anhalt und ihre Nachwehen

Und so ist die Diskussion im Seeland ist aber nicht die einzige, um Gemeindestrukturen in Sachsen-Anhalt. Das Dorf Lüderitz, ein Ortsteil von Tangerhütte, möchte aus der Einheitsgemeinde austreten. Das hatte der Ortschaftsrat einstimmig beschlossen. Der Grund: Lüderitz habe über Jahre Millionen Euro Gewerbesteuer gezahlt, Investitionen in den Ort habe es aber so gut wie gar nicht gegeben, so zumindest der Vorwurf.

Demokratie vor Ort durch Gemeindereform gefährdet?

Dass wichtige Entscheidungen nicht mehr im Dorf, sondern zwei, drei Orte weiter in den Stadträten der Einheitsgemeinden getroffen werden, das eigene Dorf eines von vielen ist und es wenig Gelder zu verteilen gibt, das sorgt vielerorts für Frust. Denn: die Interessen des eigenen Ortes zu vertreten, das dürfte nicht einfacher geworden sein.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Drohndorf Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Im Aschersleber Ortsteil Drohndorf gelingt das aber. Zur Ortschaftsratssitzung an einem Abend im Juni dieses Jahres gibt es Gelder zu verteilen. Für die Vereine im Dorf. 2.325 Euro, um genau zu sein. Der Fußballverein bekommt einen Zuschuss für die Umkleidekabinen, der Kulturverein fürs Sommerfest, der Tanzverein Geld für Kostüme, Unterstützung gibt es auch für ein Dorffest. Auf den Euro genau wird hier abgerechnet. Das Geld sitzt nicht locker, in Aschersleben.

Ortschaftsrat braucht langen Atem

Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann und die anderen Ortschaftsräte haben außerdem Hinweise gesammelt, für die Verwaltung. Schlaglöcher sind ein Thema, der Zustand der Entwässerungsgräben im Ort. Hinweise von Anwohnern. Über den Ortschaftsrat, direkt an die Stadt. Manches lässt sich direkt klären. Vieles dauert. Das Kleinklein des Verwaltungsalltags. Der Ortschaftsrat gibt Hinweise. Entscheidungen über Straßensanierungen, größere Investitionen, die fallen im Stadtrat in Aschersleben. Um sich dort Gehör zu verschaffen, brauche es einen langen Atem – und man müsse Rechtsvorschriften und Verwaltungsregelungen kennen.

Auf jeden Fall ist es das, was nötig ist, ohne schafft man es nicht. Sabine Herrmann Ortsbürgermeisterin von Drohndorf bei Aschersleben

In Drohndorf wurden große Projekte umgesetzt. Die Feuerwehr hat vor Jahren für einen Ersatzneubau für das alte Feuerwehrdepot gekämpft. Erfolgreich. Und als in Drohndorf eine marode Flussüberquerung gesperrt werden musste, hat der Ortschaftsrat bei der Stadt intensiv für einen Neubau geworben. Die Anwohner dahinter mussten lange Umwege in Kauf nehmen. Inzwischen ist die Brücke neu gebaut. "Da haben wir halt die Stadträte von Anfang an gleich einbezogen, die Fraktionsvorsitzenden", sagt Sabine Herrmann.

Teilhabe in Einheitsgemeinden ist schwieriger

Teilhabe scheint schwieriger, in großen Verwaltungsstrukturen. Und das zeigt sich auch an der Wahlbeteiligung. "Die Leute gehen weniger häufig zur Wahl in diesen großen Einheiten. Und wir haben halt auch viel, viel weniger Kommunalpolitiker", sagt der Verwaltungsökonom Prof. Felix Rösel. Er lehrt und forscht an der TU Braunschweig. "Demokratie leidet in größeren Einheiten", so der Forscher. Er spricht von einem Gefühl der Entmachtung.