Zwei Großbrände haben im Salzlandkreis einen Gesamtschaden in Höhe von rund 600.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde am Samstag in Schönebeck eine Lagerhalle bei einem Brand komplett zerstört. In dem Gebäude seien Baumaterial, Maschinen und Baufahrzeuge untergebracht gewesen.