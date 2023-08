Der Maßregelvollzug Bernburg im Salzlandkreis wird erweitert. Wie die landeseigene Betreibergesellschaft Salus MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, werden in den kommenden beiden Jahren zwei Stationsgebäude und ein Therapiegebäude gebaut. Am Dienstagvormittag ist der Grundstein gelegt worden. Die Kosten liegen bei knapp 27 Millionen Euro. Finanziert wird das Investitionsvorhaben am Standort Bernburg aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt.