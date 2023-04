Tatsächlich kann eine Kameraüberwachung helfen – so die Überzeugung der Polizei. Auf dem Karlsplatz in Bernburg gab es vor Jahren auch ein Kriminalitätsproblem. Auch dieser Platz wird überwacht. "Und da haben wir schon einige Straftaten darüber aufklären können und auch Hinweise bekommen von einzelnen Bürgern", sagt Polizeisprecher Kopitz. Einige Vorfälle hätten dadurch aufgeklärt werden können. "Also das bringt meiner Meinung nach schon was", so Kopitz.