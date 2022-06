Steigende Energiekosten Hopfenbauern stehen durch steigende Energiekosten vor dem Aus

Viele Menschen und Betriebe in Sachsen-Anhalt leiden unter den hohen Energiepreisen. Mancherorts lässt sich Energie sparen, in der Landwirtschaft ist das häufig aber nur schwer möglich. Die Hopfenbauern im Elbe-Saale-Winkel in Sachsen-Anhalt stehen beispielsweise vor großen Problemen, weil sie den Hopfen trocknen müssen, und dazu viel Energie benötigt wird.