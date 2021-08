MDR SACHSEN-ANHALT: Sie sind als ärztliche Leiterin ja von Anfang an dabei, im Impfzentrum, in Staßfurt. Was hat sie denn damals bewogen zu sagen: Ich mach das. Ich übernehme diese Aufgabe.

Dr. Monika Mingramm: Ich habe darauf gewartet, dass geimpft werden kann gegen das Coronavirus, weil ich immer noch der Meinung bin, dass wir keine andere Möglichkeit haben. Wir werden das Virus auch durch die Impfung nicht los. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr reihenweise krank werden oder gar sterben. Und vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen unser Leben zurück. Der Oberbürgermeister von Aschersleben hat relativ zeitig daran gedacht, eine Stelle einzurichten, an der geimpft wird. Und in diese Überlegung war ich sozusagen involviert. Es kam dann aber so, dass man gesagt hat, es gibt nur ein Zentrum, und dieses Zentrum wird in Staßfurt sein. Für den Landkreis. Ich habe natürlich nicht gewusst, was auf mich zukommt. Auch, was die Stundenzahl täglich und die vielen Wochen anbelangt. Aber ich habe es gerne getan und aus vollster Überzeugung.

Die Impfstation in Aschersleben hat bereits am letzten Augustwochenende geschlossen. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Hintergrund: Sachsen-Anhalts Impfzentren schließen In Sachsen-Anhalt sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Impfzentren – da von gibt es je eins in den Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten – Ende September schließen. Ab Oktober werden die Corona-Schutzimpfungen den Angaben nach dann in der Regel über niedergelassene Ärzte vorgenommen. Ergänzend sollten weiter mobile Impfteams im Einsatz sein, die über die Landkreise und kreisfreien Städte koordiniert würden, hieß es weiter.

Seitdem sitzen Sie mit Menschen, in Impfkabinen, so wie wir jetzt. Was hat sich getan, auf der anderen Seite des Tisches? Seit Sie angefangen haben, zum Jahresanfang hoch betagte Senioren geimpft haben?

Es war im Januar ja fast ausschließlich die Altersgruppe 80. Und bei denen war sowas wie eine Aufbruchsstimmung spürbar. Aufregung, aber auch so etwas wie Hoffnung, nicht krank zu werden. Es haben sogar viele Impflinge gemeint: Sie gehen trotzdem nicht raus und schützen sich. Und sie kriegen so etwas wie eine Garantie, nicht an diesem Virus sterben zu müssen. Wir möchten unsere Enkel sehen – solche Fälle waren dabei. Also es war eine große Dankbarkeit, dass man geimpft werden kann.

Es dauerte aber nicht lange, dass sich das tatsächlich paarte mit dem Unmut derer, die laut Priorisierung noch nicht dran waren. Es war kein Impfstoff da. Und damit musste man priorisieren. Ja, und jetzt haben wir Impfstoff.

Richtig Fahrt haben wir eigentlich aufgenommen mit bis zu 500-600 Impfungen am Tag, als Astrazeneca zugelassen war. Das hat sich dann allerdings auch ganz schnell wieder gedreht. Und da muss man einfach sagen: Da wurde viel über die Medien kaputtgemacht. Da wurden Dinge publiziert, die der Nichtfachmann gar nicht mehr werten kann. Da war ein Lehrer um die 40, der hat Astra bekommen. Danach ist er in sein Auto gestiegen und hat gehört: Mit sofortiger Wirkung ist Astrazeneca für Menschen über 60. Das hat natürlich viel, viel Unsicherheit gebracht.

Das Präparat von Astrazeneca geriet wegen sich ändernder Empfehlungen mehrfach in die Schlagzeilen. Bildrechte: dpa Richtig Fahrt haben wir aufgenommen, als Astrazeneca zugelassen war. Das hat sich dann allerdings schnell wieder gedreht. Und da muss man einfach sagen: Da wurde viel über die Medien kaputtgemacht.

Und man hatte 2020, den Eindruck, es entsteht wieder ein bisschen Solidarität unter den Leuten. So ein bisschen Menschlichkeit. Ein Stück weit davon ist in der Impfkampagne verloren gegangen. Astra hatte dann ja eine Zulassung für Menschen über 60. Und wir haben gedacht, wir können es tatsächlich an die über 60-Jährigen verimpfen, um den dann noch raren anderen Impfstoff für die Jüngeren zu haben.