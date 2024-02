Die Karnevalisten des Kultur- und Sportvereins in Ranies haben am Sonntag vor Rosenmontag zum 70. Mal ihren traditionellen Rosenmontagsumzug gefeiert. Bei dem Umzug fuhren geschmückte Wagen durch den Ort. Die Funkenmariechen und Karnevalisten ließen sich vom grauen Wetter nicht stören.

Gefeiert wurde am Sonntag auch in mehreren anderen Städten, darunter in Aschersleben. Auch in Dessau-Roßlau gab es einen Festzug, zum insgesamt 25. Mal setzte er sich pünktlich um 11:11 Uhr in Bewegung. Nach Angaben einer MDR-Reporterin waren mehr als 60 Bilder und Motivwagen zu sehen.