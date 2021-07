Fünfte Jahreszeit im Hochsommer So feiern die Narren in Gatersleben mitten im Sommer Karneval

Dennoch: Haltung ist wichtig. Der Zeremonienmeister ist in einem so prächtigen wie dicken Mantel unterwegs. Noch schwitze er nicht. Aber das werde schon noch kommen, sagt er.

"In diesen verkehrten Zeiten gibt’s auch verkehrten Karneval", höre ich hier noch. Dann setzt sich der Umzug in Bewegung. Aufwärmzeit, um in Stimmung zu kommen, brauchen sie hier fast gar nicht. Karneval-Hits dröhnen aus den Boxen, Familien stehen vor ihren Häusern. Einer der Zuschauer beobachtet in Badehose den Zug durchs Dorf. Im Winter würde das fast als Kostüm durchgehen, denke ich. Jetzt, im Sommer, ist es Freizeitkleidung am Pool im Garten.