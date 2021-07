Im Rathaus von Bernburg gab es doch keinen Trojaner-Angriff. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

In Bernburg ist es nicht, wie zuerst vermutet, zu einem Trojaner-Angriff gekommen. Am Donnerstag waren in der Stadtverwaltung verdächtige Aktivitäten durch die Anti-Virus-Software gemeldet worden. Es handele sich dabei um einen Fehlalarm, erklärte Michael Klocke, Sprecher des Landeskriminalamts, am Dienstagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT.

Zu diesem Ergebnis seien Experten der Anti-Virus-Firma in Zusammenarbeit mit Experten des Landeskriminalamts am Montag gekommen. Die Antivirus-Software sei nach den Angriffen auf die Verwaltung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor drei Wochen feiner eingestellt worden. Dies habe dazu geführt, dass etwas angezeigt wurde, was gar nicht da gewesen sei.

Server-Abschaltung trotzdem richtig

Die sensibilisierten Mitarbeiter der Bernburger Stadtverwaltung hätten richtig gehandelt, so der LKA-Sprecher. Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) hatte zudem entschieden, die Server herunterzufahren. Das Eingreifen sei aufgrund des Fehlalarms zwingend notwendig gewesen, meinte Klocke. Hätte es sich nicht um einen Fehlalarm gehandelt, hätte ein Zögern gravierende Folgen haben können.