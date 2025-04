Im Salzlandkreis sind bei Verkehrsunfällen am Mittwoch insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. In einem Fall auch ein Kleinkind.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich das Unglück mit dem Kind gegen 15:30 Uhr in Nienburg auf dem Marktplatz. Wie es hieß, lief der 4-jährige Junge auf die Straße und geriet unter einen Transporter. Es starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Polizei und Feuerwehr sprachen von einem sehr tragischen Unfall. Nun werde weiter ermittelt, was genau sich ereignet hat.