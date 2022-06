Zum Kindertag haben bei MDR SACHSEN-ANHALT zwei Mädchen das Wort. Luise Karin Hübner und Julie Marie Blankenburg gehen in die vierte Klasse der Freien Montessori-Grundschule in Aschersleben. Im Interview reden sie über das Thema Mitbestimmung: Wo würden sie gern mehr mitreden? Wie könnte das aussehen? Was sollen die Erwachsenen lieber allein entscheiden?

MDR SACHSEN-ANHALT: Als Erwachsener vergisst man ja total viele Dinge aus der Kindheit. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ab wann ich selbst entscheiden durfte, was ich anziehe. Wer hat denn heute früh eure Klamotten rausgesucht?

Julie: Das war hauptsächlich Mama. Aber zum Glück darf ich immer mal mitentscheiden.

Luise: Also ich suche mir meine Sachen immer selbst raus. Meine Mutter hat da nicht viel zu sagen. Sie sagt mir nur, wie kalt oder wie warm es wird.

Und wo dürft ihr noch mitentscheiden?

Julie: Ich darf zum Beispiel manchmal mitbestimmen, was es zu essen gibt.

Luise: Ich darf auch mitentscheiden, wohin wir in den Urlaub fahren. Und in der Schule haben wir in unserem Raum immer mal Tiere; da dürfen wir mitbestimmen, welche das sein sollen. Wir sammeln dann Ideen und stimmen ab. Dieses Jahr haben wir Schmetterlinge und Stabheuschrecken.

Findet ihr mitbestimmen manchmal auch schwierig?

Luise: Ja, das ist sehr schwierig, vor allem, wenn man in der Klasse etwas bestimmt. Jeder hat eine andere Meinung. Und manchmal kommt es auch wirklich zu Konflikten. Aber die werden dann schnell geregelt. Also Mitbestimmen ist einfach alleine, aber schwierig in einer Gruppe.

In der Corona-Krise hätte ich mir gewünscht, dass man uns gefagt hätte, ob wir zur Schule gehen wollen. Luise Karin Hübner, Grundschülerin

Bei vielen Sachen entscheiden die Erwachsenen ja allein. Wo hättet ihr denn in letzter Zeit gern mitbestimmt?

Luise: Also ich hätte gern mitbestimmt bei der Corona-Krise. Die Corona-Regeln haben mir nicht so gut gefallen. Ich hätte mir gewünscht, dass man uns gefragt hätte, ob wir zur Schule gehen wollen. Mir ist es zu Hause sehr schwer gefallen, zu lernen, weil man sich da einfach so fühlt als wären Ferien.

Julie: Ich hätte wirklich gern mitbestimmt bei der Oberbürgermeister-Wahl. Ich weiß, es ist für Erwachsene. Aber: Kinder sind auch Menschen und haben ein Recht, mitzubestimmen. Erwachsene sind zwar größer und etwas älter, haben mehr Weisheit. Aber Kinder haben noch viel vor sich.