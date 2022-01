Am Wochenende haben Unbekannte den Kindertreff "Leo" in Staßfurt verwüstet. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Stadt auf mindestens 100.000 Euro. Zerbrochene Teller, Tassen und Glas sind auf dem Boden verstreut. Lampen wurden aus den Decken gerissen. In einer Trockenbauwand klafft ein metergroßes Loch. Gesellschaftsspiele, kaputtes Kinderspielzeug und Möbel liegen kreuz und quer im Raum.