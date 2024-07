In Könnern im Salzlandkreis ist am Samstagmorgen ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes (LKA) deuten bisher alle Hinweise auf fahrlässige Brandstiftung hin, hieß es am Dienstag. Bevor die Ermittlungen abgeschlossen werden können, müssten noch Zeugen befragt werden.