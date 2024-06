In Könnern im Salzlandkreis ist am Samstag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Feuerwehrleitstelle des Salzlandkreises MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden mindestens 50 Einwohnerinnen und Einwohner in Sicherheit gebracht. Eine Frau sei mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden.