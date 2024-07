In Könnern im Salzlandkreis ist am Samstagmorgen ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Feuerwehrleitstelle des Salzlandkreises MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde eine Frau mit Verbrennungen schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Fünf weitere Menschen seien wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt worden.

Bildrechte: EHL-Media/Erik-Holm Langhof