Landrat Bauer sagte, der Salzlandkreis gewinne bei seiner Entwicklung hin zu einem attraktiven Wirtschafts-, Wohn- und Wissenschaftsstandort immer mehr an Fahrt. Bauer erklärte mit Verweis auf die jüngsten Millionen-Investitionen verschiedener Unternehmen in Schönebeck , Bernburg und Hoym : „Wir werden endlich als zentraler Standort zwischen den Oberzentren Magdeburg und Halle wahrgenommen. Wir sind ein wichtiges Bindeglied.“

Für Landrat Markus Bauer setzt sich mit der Investion in Könnern eine vielversprechende Entwicklung in seinem Kreis fort. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Die Stadt hat den Angaben zufolge bereits Fördermitteln in Höhe von rund fünf Millionen Euro beantragt. Mit dem Geld solle die Erweiterung der Infrastruktur gestemmt werden. Dazu gehörten das Wasser- und Abwassernetz ebenso wie ein neuer Kreisverkehr und ein Radweg zum Gewerbegebiet.

Die ersten bauvorbereitenden Arbeiten im Gewerbegebiet Nord 2 in Könnern haben bereits vor einigen Wochen begonnen. Errichtet werden sollen die Hallen nach Angaben des Projektentwicklers im Herbst dieses Jahres auf einer Fläche von insgesamt 322.400 Quadratmetern.

Panattoni ist nach eigenen Angaben der größte Full-Service-Entwickler für Industrie- und Logistikimmobilien in Europa. Gegründet wurde das Unternehmen 1986 in Kalifornien in den USA. Seit 2014 ist Panattoni auch auf dem deutschen Markt aktiv.