Trotzdem habe sich die Stimmung stark verändert, nicht unbedingt zum Positiven, sagt Weinert. "Dabei geht es nicht zuallererst darum, was die Wahrheit ist, was richtig und was falsch ist. Sondern es geht vor allem darum, wie die Menschen etwas empfinden", sagt der Bürgermeister. "Viele Menschen in unserer Gemeinde sind mit der großen Politik nicht zufrieden und fühlen sich hier in diesem Mikrokosmos fremdbestimmt."

Weinert sagt: "Dass wir uns in dieser Gesellschaft natürlich damit beschäftigen, wie es den Minderheiten, wie es den Individuen geht, ist ganz, ganz toll. Das findet die große Mehrheit der Menschen hier auch toll. Allerdings hat eine Mehrheit der Menschen hier auch den Eindruck, dass eine Minderheit, nämlich die Menschen, die im ländlichen Raum leben, nicht berücksichtigt wird, während alles andere thematisiert wird. Das führt tagtäglich zu einem Spagat."

Das Problem mit der Sprache

Ein Beispiel? "Das fängt mit der Sprache an", erklärt der 47-Jährige. In der Vergangenheit arbeitete Weinert unter anderem als Vertretungsprofessor an der Universität Magdeburg und der Universität Halle-Wittenberg. "Ich habe an den Universitäten ganz anders mit den Menschen gesprochen als hier auf der Straße", sagt er. "Dabei geht es nicht nur um das Gendern. Es ist diese ganz besondere Vorsicht, die dazu führt, dass man mittlerweile Angst hat, etwas zu sagen", beschreibt Weinert seinen Eindruck.

Das gehe vielen in seiner Gemeinde ähnlich: "Ich habe den Eindruck, dass der Gedankenaustausch weniger sachlich geworden ist und die Menschen in der Kommunikation, auch in der lokal- und kommunalpolitischen Diskussion, vorsichtiger geworden sind. Sie überlegen sich ganz genau, was sie sagen, weil sie Angst haben, dass sie aufgrund einer großen ideologisierten Debatte in Deutschland etwas falsch machen. Das empfinde ich als sehr unangenehm." Der 47-Jährige sagt: "Ohne die Systeme im Ansatz vergleichen zu dürfen, habe ich dieses Gefühl als ganz junger Mensch schon einmal gehabt. Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit." Weinert spielt offensichtlich auf die fehlende Meinungsfreiheit zu DDR-Zeiten an. "Das darf in einer Demokratie nicht so sein, dass ich die ganze Zeit überlege: 'Oh, habe ich gerade etwas Falsches gesagt.'"

Bei uns ist es noch so, dass man nach der Stadtratssitzung gelegentlich ein Bier zusammen trinkt – egal, ob man Mitglied der Linken, der CDU, der Freien Wähler, der FDP oder der Grünen ist. Jörn Weinert, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Barby

Auch die Politik auf Bundes- und Landesebene nimmt der Kommunalpolitiker dabei aber in die Pflicht: "Wir Kommunalpolitiker sind ein Scharnier zwischen der großen Politik und dem, was die Menschen hier in ihrem Alltag bewegt", sagt Weinert. Dabei sei die Kommunikation mitunter schwierig: "Das liegt schon manchmal an der Sprache der großen Politik, die nicht die Sprache der Mehrheit der Bevölkerung ist. Und das ist schon schwer, jemanden mit wichtigen Themen erreichen zu wollen, wenn man ihn nicht in seiner Sprache anspricht." Weinert sagt: "Es wird eine Attitüde der moralischen Erhebung wahrgenommen."