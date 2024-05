Vor ein paar Tagen ist in Staßfurt das Kirschblütenfest rund um den Stadtsee gefeiert worden. Zwischen Händlern und Imbissbuden hatten auch Parteien und Wählerinitiativen ihre Stände aufgebaut. Klar: In wenigen Wochen, am 9. Juni, ist Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt. Derzeit ist Straßenwahlkampf und neben CDU, Grünen, der Linken und der als rechtsextrem eingestuften AfD tauchte dort ein neues Wählerbündnis auf. "Schauen Sie, wir treten kommunal als WSGS an und bei der Europawahl als Bündnis Sahra Wagenknecht", sagte Bianca Görke und zeigte auf ihr weißes T-Shirt. Auf der Vorderseite steht WSGS – das steht für "Wahlbündnis Soziale Gerechtigkeit Salzlandkreis" und hinten BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht.